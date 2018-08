Cultuurwaardebon bij dienst Vrije Tijd 02 augustus 2018

Hoeilanders kunnen vanaf vandaag twee waardebonnen ter waarde van 2,50 euro ophalen op de dienst Vrije Tijd in het gemeenschapscentrum Felix Sohie. Daarmee krijgen ze korting op de toegangsprijs van verschillende culturele activiteiten tussen 1 september dit jaar en 31 augustus 2019. De bonnen worden elk jaar uitgedeeld. Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister heeft recht op twee cultuurwaardebonnen. De naam van de rechthebbende wordt op de bon geschreven. De bonnen kunnen niet doorgegeven worden en zijn voor strikt persoonlijk gebruik. (RDK)