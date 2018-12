Concerten Hoeilanders zingen Kerstmis groot succes RDK

24 december 2018

Na de jubileumeditie van 2016 was het een jaar stil rond Hoeilanders zingen Kerstmis, maar op zaterdag 22 december werd in de Sint-Clemenskerk de zesde editie van het concert georganiseerd. Op het podium stonden dertig enthousiaste Hoeilanders. Zij doorstonden in de lente de audities en begonnen in mei aan de repetities. Zaterdag werden ze begeleid door een live orkest. De Sint-Clemenskerk geraakte twee keer goed gevuld. Zowel om 15 uur als om 20 uur gaven de talentvolle Hoeilanders het beste van zichzelf op het podium