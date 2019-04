Collectief zonnepanelenpark naast station op komst? Robby Dierickx

01 april 2019

10u47 0 Hoeilaart Het schepencollege wil binnen enkele jaren een collectief zonnepanelenpark aanleggen naast het station van Hoeilaart. Inwoners zullen mee kunnen participeren in de investering, in ruil zal de opgewekte energie naar hen gaan.

Momenteel wordt het stuk grond van 2 hectare nog gebruikt voor de GEN-werken, maar na 2021 wil NMBS het perceel mogelijk verkopen. Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) ziet het als de geschikte locatie voor de aanleg van een zonnepanelenpark. Hij kreeg inmiddels een positief antwoord van de vervoersmaatschappij, zodat de gemeente er verder mee aan de slag kan. “Als burgemeester die het klimaatconvenant heeft ondertekend, zal ik aan de kar trekken om alternatieve energieproductie voor de inwoners van onze gemeente te organiseren”, zegt Vandenput. “Omdat het op sommige woningen of appartementen niet mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen, willen we voor de bewoners een collectief zonnepanelenproject opstarten. We zullen met het college alvast op zoek gaan naar een partner om dit project te verwezenlijken.”

Voor inwoners

De NMBS is ook zelf gestart met het plaatsen van zonnepanelen op eigen gebouwen en gronden. “Het is dus ook een optie dat de vervoersmaatschappij zélf zonnepanelen naast het station van Hoeilaart legt”, aldus nog de burgemeester. “Maar ik wil duidelijk stellen dat zo’n project er enkel zal komen voor de inwoners van Hoeilaart. De opgewekte elektriciteit zal door onze inwoners gebruikt worden en zij zullen ook mee kunnen participeren in de investering.”