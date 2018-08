Coely siert topaffiche van Nerorock 01 augustus 2018

02u46 0 Hoeilaart Het jaarlijks muziekevenement Nerorock, dat telkens op de zondag van het Druivenfestival in Hoeilaart georganiseerd wordt, heeft zijn affiche voor 16 september klaar. Met onder meer Discobar Galaxie, Coely en Laura Tesoro wist de organisatie straffe namen te strikken.

Nerorock geldt elk jaar zowat als de muzikale afsluiter van het Druivenfestival, dat evenwel pas op maandagavond helemaal afgesloten wordt met het traditionele vuurwerk. Elk jaar pakt de organisatie met enkele topartiesten uit en dat is dit jaar niet anders.





Nadat enkele weken geleden al bekendgemaakt werd dat Coely, onlangs nog op Tomorrowland en binnenkort op Pukkelpop, en Laura Tesoro naar Hoeilaart afzakken, is de affiche nu helemaal compleet. Zo staan op zondag 16 september ook Josephine, The Fabulous Moonrakers, Portland, Chackie Jam en Discobar Galaxie op het podium. Die laatste sluit de muzikale avond feestelijk af.





Het festival is ook dit jaar volledig gratis. Aan de buitenruimte worden opnieuw een toog en een cavabar geplaatst zodat de bezoekers ook regelmatig de dorst kunnen lessen.





Nerorock start om 15 uur.





(RDK)