CD&V wil wijkbus inzetten voor korte verplaatsingen 29 augustus 2018

02u28 0 Hoeilaart Omdat de bewoners van verschillende wijken amper gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer wil oppositiepartij CD&V een wijkbus inzetten. Die moet de inwoners gemakkelijk laten pendelen tussen hun woning en het centrum of woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe.

Uit onderzoek blijkt dat één op de drie de auto neemt voor een trip van minder dan tien kilometer naar het werk. Maar ook voor nog kortere afstanden binnen de gemeentegrenzen grijpen we al snel naar de wagen, omdat niet alle wijken vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Volgens CD&V is dat in Hoeilaart onder meer het geval voor de wijken 't Roth, Welriekende, Vlaanderenveld en de verbinding tussen woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe en het centrum van de gemeente. "Sommigen raken zelfs niet in het woonzorgcentrum om familieleden te bezoeken", aldus de oppositiepartij. En dus lanceert CD&V het idee van de wijkbus. Die moet de bewoners van de wijken waar het aanbod van het openbaar vervoer beperkt is de kans bieden om naar het centrum te komen zonder steeds naar de wagen te moeten grijpen. (RDK)