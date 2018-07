CD&V vraagt inspanning om vzw Voedselhulp te redden 28 juli 2018

Omdat de vzw Voedselhulp Overijse op 1 november haar huidig lokaal moet verlaten en er nog geen alternatief pand gevonden werd, roept CD&V Hoeilaart het gemeentebestuur op om dringend werk te maken van een oplossing.





Zo'n 750 mensen uit Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren die regelmatig een beroep doen op de vzw Voedselhulp Overijse dreigen vanaf 1 november in de koude te staan. De vzw moet op zoek naar een nieuw tijdelijk onderkomen, omdat het huidige pand afgebroken en opnieuw opgebouwd wordt. Daardoor moet een periode van om en bij de twee jaar overbrugd worden. Na bijna een jaar zoeken heeft Voedselhulp echter nog altijd geen oplossing gevonden.





"Daarom heb ik het schepencollege nogmaals om hulp gevraagd", zegt Patrick Demaerschalck, gemeenteraadslid voor oppositiepartij CD&V Hoeilaart. "Het gemeentebestuur moet eindelijk het initiatief nemen naar de andere druivengemeenten toe. We stellen voor om de kostprijs van de huur voor een nieuw onderkomen via een verdeelsleutel te bepalen in functie van het aantal inwoners van iedere betrokken gemeente."





Eerder klaagde ook al het bestuur van de vzw over de laksheid van de politieke partijen in de druivengemeenten. (RDK)