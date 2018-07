CD&V: RUP 'Kern' zo snel mogelijk bijsturen 19 juli 2018

CD&V Hoeilaart kant zich resoluut tegen de oprichting van 73 assistentiewoningen in het binnengebied langs de Brusselsesteenweg. De voorbije dagen was er commotie omdat de provincie ondanks het njet van het gemeentebestuur hiervoor tóoch een vergunning heeft verleend. De gemeente gaat in beroep, maar CD&V vindt dat het bestuur deze problematiek zelf in de hand heeft gewerkt door bij de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Kern' onvoldoende rekening te houden met de bezwaarschriften die de omwonenden hadden ingediend. "Wil men in Hoeilaart de weg vooruit nemen op gebied van ruimtelijke ordening, dan moet dit RUP Kern zo snel als mogelijk bijgestuurd worden. Wij pleiten er al langer voor om de verdere verstedelijking van Hoeilaart tegen te gaan. Op gemeentelijk vlak kunnen we dit zelf doen door het huidig gemeentelijk structuurplan bij te stellen en door op een weloverwogen manier duidelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) op te stellen." (DBS)