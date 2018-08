CD&V onthoudt zich bij stemming bestek nieuwe crèche 31 augustus 2018

02u25 0 Hoeilaart Oppositiepartij CD&V heeft zich maandagavond onthouden bij de stemming van het bestek van de nieuwe gemeentelijke crèche op de site Dumberg in Hoeilaart. De partij wil de huidige crèche liever gerenoveerd zien.

De christendemocraten zijn voorstander van een nieuw kinderdagverblijf, maar gaan niet akkoord met de manier waarop het dossier nu aangepakt en voorgesteld werd.





"Daarom onthielden we ons", zegt lijsttrekker Patrick Demaerschalck. "Het project is met haar 3 miljoen euro te duur. In buurgemeenten zien we gelijkaardige kinderdagverblijven die voor de helft van de prijs gebouwd worden. Een grondige renovatie van de huidige crèche in de wijk Solheide is een beter en betaalbaar alternatief. Het kan bovendien perfect uitgevoerd worden zonder hoogbouw. Door de kribbe op de site Dumberg te bouwen, wordt een eventuele uitbreiding van het woonzorgcentrum gehypothekeerd, terwijl ook onze gemeente aan het vergrijzen is. We zijn dus wel voorstander van een nieuw kinderdagverblijf, op Solheide, in samenspraak met de buurtbewoners en op een betaalbare en efficiënte manier."





(RDK)