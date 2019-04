Campagne ‘Niets ingooien! Hier begint de zee’ moet afval uit rioolputjes houden RDK

17 april 2019

13u05 0 Hoeilaart ‘Niets ingooien! Hier begint de zee.’ Die slogan werd de voorbije dagen bij een aantal rioolputjes in Hoeilaart met milieuvriendelijke verf geschreven. Daarmee willen de gemeente en afvalintercommunale Interrand de vervuiling van waterlopen via straatkolken tegengaan.

Om de rioolputjes vrij te houden van bladeren, takken en zand schakelt Interrand twee kolkenreinigers in, maar zij treffen steeds vaker afval in de straatkolken aan. Mosselschelpen, bouwafval, frituurolie, hondenpoepzakjes, plastic, sigarettenpeuken en verfresten: werkelijk alles wordt in de rioolputjes gedropt. En dat terwijl het water in die putjes – wanneer ze aangesloten zijn op een regenwaterriool – rechtstreeks en ongezuiverd naar beken, grachten en vijvers vloeit. In Hoeilaart is dat naar de IJse. Op die manier komt ook de vervuiling in de zee terecht. Vervuiling van de regenwaterriool via straatkolken verstoort het ecosysteem en bedreigt de vissen en de dieren die afhankelijk zijn van zuiver water.

Daarnaast zorgen vervuilde kolken ook voor overlast in de straten. Bij hevige regenval kunnen verstopte rioolputjes tot overstromingen leiden, met ondergelopen straten en kelders als gevolg. Om inwoners duidelijk te maken dat afval niet thuishoort in de riolering werd dan op verschillende plaatsen in Hoeilaart de slogan ‘Niets ingooien! Hier begint de zee’ met milieuvriendelijke verf aangebracht.

