Cameranetwerk verder uitgebreid 29 maart 2018

02u39 1 Hoeilaart Het schepencollege van Hoeilaart wil het bestaande cameraschild in de gemeente nog wat uitbreiden. De camera's die er nu al zijn hebben hun nut al bewezen, maar het gemeentebestuur wil de criminaliteit nog wat verder terugdringen en dat door extra camera's in te zetten.

Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat 83 procent van de Hoeilanders zich veilig voelt in zijn eigen gemeente. "Terecht ook, want sinds het ANPR-cameranetwerk actief is en onze gemeente een eigen buurtinformatienetwerk uitgebouwd heeft, is het aantal inbraken maar liefst gehalveerd. Verder is de ophelderingsgraad verdrievoudigd", weet burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). "Desalniettemin zien we regelmatig dat een aantal misdrijven niet of te weinig wordt vastgesteld. Het gaat concreet over schade in openbare gebouwen, het intimideren van mensen en het besmeuren van gebouwen."





Zone 30

"In de buurt van scholen wordt de zone 30 dan weer niet altijd gerespecteerd, wat vanzelfsprekend tot gevaarlijke situaties leidt", vult coalitievoorzitter Pieter Muyldermans van Pro Hoeilaart aan. "We kunnen natuurlijk moeilijk op elke hoek een politieagent zetten. Toch moet onze absolute prioriteit zijn om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te garanderen."





Onderzoek

En dus wil de gemeente haar cameraschild fors uitbreiden. Op specifieke openbare plaatsen zal er tijdelijk een camera komen. De beelden zullen alleen door de politie in het kader van een onderzoek geraadpleegd mogen worden. Daarnaast moeten er meer snelheidscontroles komen. Verder vraagt het schepencollege de politie om nog vaker te voet rond te patrouilleren.





Gemeenteraad

Het voorstel zal binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd worden. De raadsleden moeten vervolgens beslissen of de uitbreiding van het cameranetwerk er daadwerkelijk komt. (RDK)