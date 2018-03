Buurt ten strijde tegen sloop rusthuis GEBOUW HOF TEN DOENBERGHE MOET WIJKEN VOOR KRIBBE ROBBY DIERICKX

10 maart 2018

02u43 0 Hoeilaart Zo'n 250 bewoners van de Groenendaalsesteenweg kanten zich tegen de plannen van het schepencollege om het voormalige OCMW-rusthuis af te breken en te vervangen door de nieuwe gemeentelijke kribbe. "De historische waarde van het gebouw en ons mooi uitzicht dreigen te verdwijnen", klinkt het. Volgens schepen Eva De Bleeker is een afbraak de enige optie.

Medio 2010 verhuisden de bewoners van het OCMW-rusthuis Hof ten Doenberghe naar een nieuw gebouw op dezelfde site langs de Groenendaalsesteenweg. Het gebouw uit 1884 waarin ze tot dan verbleven stond sindsdien leeg. Omdat het pand volgens de gemeente volledig verloederd is geraakt, zal het begin volgend jaar afgebroken worden om er nadien de nieuwe gemeentelijke kribbe op te bouwen. Een doorn in het oog van zowat 250 buurtbewoners, die allemaal een petitie voor het behoud van het historische pand ondertekenden. "Ook al hebben verbouwingen ervoor gezorgd dat de historische waarde wat verdwenen is, toch is het zonde dat zo'n mooi gebouw moet verdwijnen", zegt Kristin Van Orshoven, initiatiefneemster van de petitie.





Slecht gecommuniceerd

De actievoerders verwijten de gemeente bovendien een gebrekkige communicatie. "Wij dachten dat het kinderdagverblijf in het gebouw ondergebracht zou worden, maar nu blijkt dat het pand met de grond gelijkgemaakt zal worden", zegt Van Orshoven. "Volgens de plannen zal de kribbe ook dicht bij de straat gebouwd worden, waardoor vier bomen en een groene zone sneuvelen. Weg mooi uitzicht dus. Deze werken zullen bovendien veel langer duren dan bij een renovatie. Meer dan een jaar zullen we dus de overlast moeten dulden van tientallen vrachtwagens. Geen prettig nieuws voor mijn klanten in B&B Huize Dumberg. Van de gewoonlijke rust, zullen ze niet meer kunnen genieten."





Dat de crèche een polyvalente zaal krijgt, zorgt voor nog meer ongerustheid. "Feestjes tot diep in de nacht, slaande autoportieren en bijhorend lawaai zijn onze toekomst", aldus nog Van Orshoven. "We vragen dat de gemeente haar plannen herziet en alsnog kiest voor een renovatie. Lukt dat niet, dan willen we dat de nieuwbouw op dezelfde plaats komt als het rusthuis, zodat de groene strook aan de straatkant niet hoeft te verdwijnen."





"Leugens"

Volgens schepen Eva De Bleeker (Open Vld) staat de petitie vol leugens. "Het verhaal van de historische waarde is na de verschillende verbouwingen in het verleden al lang niet meer relevant", luidt het. "Het pand opnieuw verbouwen is niet aan de orde. We moeten zo duurzaam mogelijk bouwen en dat kan alleen met een nieuwbouw. De groene strook die verdwijnt, wordt elders op de site gecompenseerd. Dat de polyvalente zaal voor overlast in het weekend zal zorgen, is misschien wel de grootste onwaarheid. De zaal zal zelden in het weekend gebruikt worden."





De afbraakwerken zouden eind dit jaar moeten starten. De verhuis van de kribbe in de wijk Solheide naar de Groenendaalsesteenweg is voor begin 2020 gepland. Er zal plaats zijn voor 36 kinderen, terwijl er nu 'slechts' 23 kindjes opgevangen kunnen worden.