Burgemeester Vandenput (Open Vld) op tweede plaats federale kamerlijst Robby Dierickx

13 maart 2019

10u59 1 Hoeilaart Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput staat bij Open Vld op de tweede plaats voor de federale verkiezingen van 26 mei. Minister Maggie De Block is lijsttrekker. Ook de Hoeilaartse schepenen Eva De Bleeker en Joris Pijpen doen eind mei mee aan de verkiezingen.

Vandenput is momenteel ook al volksvertegenwoordiger en hoopt een vervolg aan dat politiek ambt te kunnen breien. “Als ik opnieuw het mandaat van de kiezer krijg, zal ik mij volop inzetten om de mobiliteitsproblemen in de regio op te lossen”, aldus de burgemeester. “Ook zal het overhevelen van bevoegdheden zoals leefmilieu en mobiliteit naar het federale niveau hoog op mijn agenda staan. Enkel zo kunnen we België efficiënter maken.”

De Hoeilaartse eerste schepen Eva De Bleeker is bij Open Vld eerste opvolger voor de Europese lijst, terwijl schepen Joris Pijpen op de tiende plaats voor de verkiezingen voor het Vlaams parlement staat.