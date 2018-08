Boksring Peek-a-Boo palmt gemeenteplein in 06 augustus 2018

Kinderen, maar evengoed volwassenen, hebben zondag met volle teugen van de theatervoorstelling Peek-a-Boo genoten. Het gemeenteplein van Hoeilaart werd ingepalmd door een authentieke boksring, maar van een gewelddadige match was zeker geen sprake. Acrobaten, acteurs en circusartiesten betraden de ring voor een portie komisch straattheater. Achteraf werd iedereen uitgenodigd om te genieten van gratis tafeldruiven. De organisatie kondigde op voorhand aan dat de festiviteiten bij slecht weer naar het gemeenschapscentrum Felix Sohie zou verhuizen, maar daar was absoluut geen sprake van. De zon was de hele dag van de partij.





(DCFS)