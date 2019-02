Bib krijgt nieuwe en handigere website Robby Dierickx

06 februari 2019

09u37 0 Hoeilaart De bibliotheek van Hoeilaart beschikt vanaf nu over een nieuwe en handigere website. Zoeken in de catalogus, de leentermijn verlengen, inspiratie vinden en info inwinnen over activiteiten: alles staat voortaan verzameld op hoeilaart.bibliotheek.be.

Vooral de ondersteuning van mobiele apparaten zoals een smartphone of een tablet is een belangrijke vernieuwing. Gebruikers kunnen voortaan via een mobiel apparaat zowel thuis als in de bib snel en gemakkelijk doorheen de catalogus bladeren, hun uitleningen verlengen of titels reserveren. De catalogus zelf kreeg ook een belangrijke update. De beschikbaarheidsdatum verschijnt vanaf nu meteen op het detailscherm van een boek. Doorklikken is voortaan niet meer nodig, zodat er geen pop-upvenster meer opent. Het zoeken van een boek gaat ook een pak sneller, onder meer omdat er beter gefilterd kan worden bij de zoekopdrachten.

Wie niet meer weet welke boeken hij of zij precies ontleende en wanneer ze binnen moeten, kan via een overzicht van de ontleningen aangevuld met coverfoto’s snel meer duidelijkheid krijgen. Tot slot staan ook alle activiteiten van de bibliotheek op de nieuwe website.