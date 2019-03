Bewoners uitgebrande woning: “Alles stond in mum van tijd in lichterlaaie” Heropbouw 50 jaar oude villa zal tussen acht en twaalf maanden duren Robby Dierickx

12 maart 2019

15u32 1 Hoeilaart Acht maanden tot een jaar: zo lang zal het duren om de woning in de Kroonlaan in Hoeilaart die maandag uitbrandde weer op te bouwen. De bovenverdieping is volledig vernield en op de benedenverdieping is er veel waterschade. “Het dak stond in een mum van tijd in lichterlaaie”, zegt de dochter van de 76-jarige eigenares van de villa. Zij was samen met haar moeder en broer aanwezig toen de brand uitbrak.

Met lede ogen moesten Lisette Meert (76) en haar zoon Ludo D’Haese (50) dinsdag aanschouwen welke ravage de brand van een dag eerder aan hun vijftig jaar oude woning in de Kroonlaan in Hoeilaart aangericht had. Het dak is nagenoeg volledig weg en ook van de bovenverdieping blijft niet al te veel meer over. “We kunnen nog steeds niet geloven dat dit ons overkwam”, zegt Christel D’Haese, de dochter van de eigenares. Zij had maandag een vrije dag en was even op bezoek bij haar moeder en broer. “Kort voor de middag stonden we in de garage toen we plots een brandgeur waarnamen. Al snel zagen we dat er op de bovenverdieping een enorme rookontwikkeling was. Mijn broer probeerde nog naar boven te gaan, maar door de sterke brandgeur en de hevige rook geraakte hij de trap zelfs niet meer op. We besloten de hulpdiensten te bellen, die snel ter plaatse waren en ons evacueerden uit de woning. Toen we buiten kwamen, zagen we dat de hele bovenverdieping in lichterlaaie stond.”

Tijdelijke woning

De brandweer kreeg het vuur pas na een uur onder controle. Door de grote schade werd de woning onbewoonbaar verklaard. Lisette Meert, die dinsdag nog te aangeslagen was om te reageren, bracht de nacht door bij haar buren. Haar zoon kon bij familie terecht. “Alles ging zo snel”, aldus nog Christel D’Haese. “In een mum van tijd stond het dak in brand. Door de enorme schade zullen mijn moeder en broer nog niet meteen naar de woning kunnen terugkeren. Volgens experts zal de wederopbouw immers tussen de acht en de twaalf maanden in beslag nemen. Gelukkig is er op de benedenverdieping geen vuurschade, al heeft het bluswater ook daar wel voor wat schade gezorgd. Maar het merendeel van de inboedel en de inhoud van de kasten zal wel gered kunnen worden. Pas wanneer een gespecialiseerde firma alles opgekuist heeft, zal de volledige balans van de brand opgemaakt kunnen worden.” Omdat de 76-jarige eigenares en haar zoon nog maandenlang ‘dakloos’ zullen zijn, gaat de gemeente op zoek naar een tijdelijke woning.

Asbest?

De brand leidde maandag tot een grootschalige evacuatie van de wijk Tentrappen omdat er mogelijk asbest vrijgekomen was. Zowat honderd woningen werden ontruimd. Een dertigtal omwonenden werd urenlang opgevangen in gemeenschapscentrum Felix Sohie. “Volgens de experts zat er uiteindelijk geen asbest in het dak”, laat Christel D’Haese weten. Dat wordt echter weerlegd door burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “Een gespecialiseerde firma ontdekte maandag wel degelijk asbestdeeltjes in de leien dakpannen. De asbest verkeerde evenwel in een vaste vorm, waardoor er geen gezondheidsrisico was. Woensdag zal een firma alle stukjes in de omliggende tuinen komen opruimen.” Tot dan laten omwonenden hun huisdieren het best niet in de tuinen lopen.