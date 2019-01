Bevoegdheden schepenen verdeeld Robby Dierickx

11 januari 2019

08u27 0 Hoeilaart Nu de nieuwe Hoeilaartse gemeenteraad geïnstalleerd is, zijn ook de bevoegdheden van de schepenen bekend. Het schepencollege bestaat uit vijf leden van Open Vld en één schepen van Pro Hoeilaart.

Tim Vandenput behaalde met Open Vld een absolute meerderheid in Hoeilaart, maar koos er toch voor om met Pro Hoeilaart een coalitie te vormen. Tijdens de voorbije legislatuur werkten beide partijen ook al samen. Vandenput blijft burgemeester. Zijn partijgenoot Steven Coppens wordt voorzitter van de gemeenteraad. Eva De Bleeker (Open Vld) is eerste schepen en krijgt onder meer Sport, Onderwijs, Kinderopvang, Vlaams Karakter, Milieu, Klimaat & Afval en Zorgsite Den Dumberg onder haar hoede. Ook Open Vld’er Joris Pijpen blijft schepen en ontfermt zich onder meer over Toerisme, Lokale Economie, Dierenwelzijn en Communicatie.

Zijn partijgenoot Marc Vanderlinden krijgt Openbare Werken, Wonen, Patrimonium en Begraafplaatsen als bevoegdheden. Pieter Muyldermans van Pro Hoeilaart is nieuw in het schepencollege en is bevoegd voor Mobiliteit, Jeugd, Cultuur, Feestelijkheden, Erfgoed en Participatie. Tot slot neemt Annelies Vanderlinden Welzijn & Sociale Zaken, Seniorenbeleid en Ontwikkelingssamenwerking voor haar rekening. Ze is daarnaast ook voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst, het vroegere OCMW.