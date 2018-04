Betonspoor na ladingverlies 27 april 2018

Een vrachtwagen is gisteren een deel van zijn lading beton verloren op de Hoevelaan. "Daardoor lag er een betonspoor op het wegdek en op een deel van het voetpad", klinkt het bij brandweer Overijse. "De brandweer hielp de gemeente met de opruimingswerken. In een halfuurtje tijd was de weg weer vrij." (VDBS/RDK)