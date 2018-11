Beklaagden poging oudermoord milder gestraft in beroep WHW

07 november 2018

16u57 0 Hoeilaart Twee mannen die betrokken waren bij een poging tot oudermoord, hebben nu celstraffen van zeven en negen jaar gekregen. Een milder vonnis, nadat ze in eerste aanleg nog negen en twaalf jaar cel gekregen hadden.

Spilfiguur in het hele verhaal was Annick V.D.E. uit Hoeilaart. Zij wilde haar eigen moeder uit de weg ruimen en deed hiervoor een beroep op haar ex-vriend Dominique L. en kennis Jean-Ferdinand W. De reden die Annick V.D.E. had? Ze vond dat haar moeder haar financieel onvoldoende steunde. Ze had er zelfs 25.000 euro voor over om haar uit de weg te laten ruimen.

Haar voormalige vriend Dominique L. bracht haar in contact met Jean-Ferdinand W. Die ging akkoord en begaf zich in de nacht van 26 op 27 augustus 2014 naar de woning van het slachtoffer in Hoeilaart. Hij zocht zich een weg naar haar slaapkamer, maar toen hij daar binnenkwam, werd het slachtoffer wakker. Ze begon meteen te roepen, waarop W. de benen nam.

Mild

Na onderzoek kwam het complot aan het licht. V.D.E. zelf kreeg in eerste aanleg veertien jaar cel en ging niet in beroep. Haar twee medeplichtigen deden dat wel. Het Openbaar Ministerie had ook voor hen veertien jaar cel gevorderd, maar dat vond het hof van beroep overdreven. Hun straf in eerste aanleg werd zelf deels teruggeschroefd tot zeven en negen jaar cel. L. kreeg twee jaar minder dan in eerste aanleg omdat hij de feiten bekend had. W., die in eerste aanleg nog bij verstek veroordeeld werd, kreeg zelfs drie jaar minder.