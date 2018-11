Babyborrel met boekjes in de bib RDK

19 november 2018

14u14 0

Op zaterdag 24 november vindt in de bibliotheek van Hoeilaart de activiteit Babyborrel met boekjes plaats. Het is de feestelijke opener van de voorleesweek. Alle gezinnen met kindjes tussen 0 en 3 jaar oud worden uitgenodigd op het ontmoetingsmoment in de bib. Er staan voorleessessies op de planning, maar de allerkleinsten kunnen er ook gewoon spelen. Babyborrel met boekjes start om 10 uur en eindigt om 12 uur.