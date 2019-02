Arwen maakt viergeslacht compleet Robby Dierickx

18 februari 2019

09u37 0

De 1-jarige Arwen Wayenbergh uit Hoeilaart heeft voor iets unieks in haar familie gezorgd, want ze vormt de laatste schakel van een viergeslacht. Op 17 februari 2018 werd de dochter van Oona Demesmaeker (27) en Remco Wayenbergh geboren en mocht de champagne in de familie ontkurkt worden. De 84-jarige Valentine Platton is de trotse overgrootmoeder en is daarmee de eerste in rang in het viergeslacht. Maar ook grootmoeder Patricia Taymans (59) deelt in de vreugde. Zij is namelijk de tweede in rang.