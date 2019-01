Acht bewoners Hof ten Doenberghe naar slaapcontainers door werken Robby Dierickx

28 januari 2019

16u08 0 Hoeilaart In woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe in Hoeilaart wordt de afdeling De Serre de komende maanden gerenoveerd en wordt ook de cafetaria in een nieuw jasje gestoken. Door de werken moeten acht bewoners tijdelijk naar slaapcontainers verhuizen.

In afdeling De Serre komen nieuwe vloeren, nieuwe gordijnen, nieuwe ophangsystemen en de muren krijgen er een fris lekje verf. In de leefruimtes en de kamers worden dan weer het sanitair, de verlichting en de zonneschermen vernieuwd. Nog in de leefruimtes zal extra ruimte gecreëerd worden dankzij ingebouwde kasten, terwijl in de gangen zithoekjes gemaakt worden. Ook de inkomdeur van de afdeling, de dienkeuken, de verpleegpost en het bureau van het diensthoofd worden onder handen genomen.

In een eerste fase worden de kamers in de rechtervleugel van de afdeling aangepakt, nadien is de linkervleugel aan de beurt. Door de werken zal een achttal bewoners naar slaapcontainers verhuizen. Die werden ondertussen al geleverd en staan op de parkeerplaatsen naast de afdeling. Via een overkapping worden ze met het rusthuis verbonden.

Wanneer de bewoners naar de slaapcontainers verhuizen, is nog niet duidelijk. Er wordt momenteel nog gewacht op het brandweerverslag, het veiligheidsverslag en de goedkeuring van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid. Zodra alle lichten op groen staan, kan de verhuis plaatsvinden. Wanneer de kamers in beide vleugels klaar zijn, zullen alle bewoners naar hun eigen, vernieuwde kamer kunnen terugkeren. De afwerking van de gemeenschappelijke ruimtes zal daarna nog even doorlopen.

Tot slot wordt ook de cafetaria aangepakt. Daar worden de toog en de verlichting vernieuwd en krijgen de muren een nieuw laagje verf.