Aannemer failliet: sporthal toch geen twee weken dicht in maart Robby Dierickx

21 februari 2019

10u50 0 Hoeilaart Sporthal Koldam in Hoeilaart gaat dan toch niet dicht van 4 tot 15 maart. Door het faillissement van een aannemer wordt de afbraak van een oude muur immers uitgesteld. De totale planning komt hierdoor evenwel niet in het gedrang.

In de krokusvakantie zou een aannemer binnenin een oude muur afbreken om vervolgens het dak van het oude gedeelte van de sporthal door te trekken naar het nieuwe. Daardoor zou de sporthal van 4 tot en met 15 maart gesloten worden. Maar door het faillissement van de aannemer moeten de werken uitgesteld worden. “Door dit voorval zijn bepaalde stukken voor de bekleding niet klaar en lopen we het risico dat de werken slechts deels uitgevoerd zouden worden en verenigingen hun geplande tornooien bijgevolg zouden moeten annuleren”, zegt schepen van Openbare Werken Marc Vanderlinden (Open Vld). “Daarom hebben we beslist om alles uit te stellen.”

De bewuste aannemer zou ondertussen voor een doorstart gekozen hebben, maar het is nog onduidelijk wanneer hij met de geplande werken kan starten. “Mogelijk is dat in het paasverlof het geval”, aldus nog Vanderlinden. “Zo niet, dan is de kans reëel dat de werken in juni uitgevoerd worden. Dat betekent dat we ook de aanleg van de nieuwe vloer in die periode kunnen uitvoeren. Met de clubs gaan we de komende dagen bekijken wanneer hun competities aflopen, zodat we een nieuwe planning kunnen opstellen. Voor de werken moeten we de sporthal immers enkele weken volledig sluiten. Dit voorval heeft voorlopig geen invloed op de einddatum van de werkzaamheden. We hopen nog steeds dat we de vernieuwde sporthal ten laatste begin september volledig kunnen openen.”