Aanleg nieuwe speelruimte Het Groene Dal start in paasvakantie RDK

03 april 2019

14u27 0 Hoeilaart Volgende week maandag start een aannemer met de aanleg van een nieuwe speelruimte voor basisschool Het Groene Dal in Hoeilaart. Verwacht wordt dat de kinderen er vanaf begin volgend schooljaar op kunnen spelen.

Eind vorig jaar kocht de gemeente een stuk grond dat grenst aan de speelplaats van GO!-school Het Groene Dal aan. De aankoop kwam er om de leerlingen van de school meer speelruimte te geven. Nu maandag start een aannemer met de sanering van het terrein. De sparren worden er gerooid, restanten van serremuren worden er uitgegraven en het serreglas wordt opgeruimd. Nadien zal er gras gezaaid worden en komen er – ter vervanging van de gerooide sparren – enkele nieuwe inheemse bomen. De uiteindelijke inrichting van de speelruimte zal door de school zelf gebeuren. Als alles volgens plan verloopt, dan zullen de leerlingen er vanaf begin volgend schooljaar op kunnen spelen.

Vorig jaar werd ook in de Sint-Clemensschool in Hoeilaart extra speelruimte gecreëerd nadat de gemeente een terrein aangekocht had.