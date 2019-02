85 procent is tevreden van bib, maar toch nog verbetering nodig Robby Dierickx

01 februari 2019

09u58 0 Hoeilaart Uit een gebruikersonderzoek van verschillende bibliotheken in Vlaanderen blijkt dat 85 procent van de gebruikers tevreden is van de bib van Hoeilaart. Al zijn er wel nog wat verbeteringen nodig, voornamelijk inzake openingsuren.

De resultaten van de bib van Hoeilaart wijken niet af van de Vlaamse tendens. 99,5 procent van de gebruikers ontleent er boeken, bijna de helft ontleent weleens een DVD. 36 procent maakt er gebruik van kranten en tijdschriften. De nog jonge e-boekencollectie wordt ontleend door 13 procent van de gebruikers die meewerkten aan het onderzoek.

Over de globale tevredenheid van de bibliotheek mag de gemeente niet klagen. Slechts 0,5 procent van de 217 klanten die deelnamen aan het onderzoek vindt de bib saai, terwijl 85 procent het een uitnodigende plaats vindt. Maar ondanks die algemene tevredenheid zijn er wel nog verbeterpunten. Zo blijkt uit het rapport dat er meer ingezet moet worden op de ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben bij computer en digitale media. Een uitbreiding van de dienstverlening buiten de huidige openingsuren staat ook op de agenda. 20 procent van de gebruikers (tegenover 11 procent in gelijkaardige bibliotheken) is niet tevreden met de huidige openingstijden. En ten slotte, wanneer de bib binnen twee jaar overstapt naar een nieuw bibliotheeksysteem zal ze haar huisregels nog beter afstemmen op de Vlaamse standaard, onder andere wat betreft de uitleentermijn.