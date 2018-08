729.512 euro subsidies voor nieuwe crèche 10 augustus 2018

02u34 0 Hoeilaart Het schepencollege van Hoeilaart krijgt in totaal 729.512 euro voor het bouwen van een nieuw kinderdagverblijf op de site Dumberg, waar ook al het rusthuis en de serviceflats gelegen zijn.

Na de 154.682 euro van de provincie heeft nu ook de Vlaamse regering het licht op groen gezet om de bouw van de crèche te subsidiëren voor een bedrag van 574.830 euro. De totale kostprijs voor de bouw bedraagt 2,27 miljoen euro. Schepen Eva De Bleeker (Open Vld), bevoegd voor Kinderopvang, is tevreden met het nieuws. "We zijn al enkele jaren met dit project bezig", klinkt het. "Het is door de kwaliteit ervan en de professionaliteit van onze gemeentediensten dat we deze subsidies binnenhalen."





Plek voor 23 kindjes

De eerste steen van het kinderdagverblijf, dat de gemeentelijke crèche op Solheide moet vervangen, wordt komend voorjaar gelegd. Begin 2020 zullen de eerste kindjes er opgevangen worden. In eerste instantie zal er - net als momenteel het geval is in de crèche op Solheide - plaats zijn voor 23 kindjes. Op termijn wil de gemeente 13 bijkomende plaatsen creëren.





"Die komen in aanmerking voor bijkomende werkingssubsidies zodat het ook inkomensgerelateerde plaatsen kunnen worden", besluit De Bleeker.





(RDK)