71ste Druivenfestival maakt thema bekend: Licht aan! 06 maart 2018

02u35 0 Hoeilaart 'Licht aan!', dat is het thema van de 71ste editie van het Druivenfestival in Hoeilaart. Van vrijdag 14 tot en met maandag 17 september is de druivengemeente opnieuw in de ban van het jaarlijkse evenement dat duizenden bezoekers lokt.

Het is nog ruim een half jaar wachten op de 71ste editie van het Druivenfestival, maar deze week heeft de organisatie wel al bekend gemaakt dat het festival dit jaar volledig in het teken staat van licht en vuur. "Die twee thema's inspireren de mens al sinds de oertijd", meent comitévoorzitter Erwin Gysens. "Natuurlijk hebben we onze fantastische lichtstoet en het betoverend vuurwerk die perfect binnen dit thema passen. Maar voor deze editie willen we Hoeilaart letterlijk en figuurlijk in de spotlights zetten."





Over het programma is momenteel nog niet veel geweten, maar de organisatoren geven wel al prijs dat de openingsavond in een nieuw jasje gestoken wordt. "Die zal namelijk op het vernieuwde Gemeenteplein in open lucht plaatsvinden", zegt schepen Els Uytterhoeven (Open Vld). "Het wordt een spektakel van groot formaat." Aan het begin van de zomer zal het volledige programma bekendgemaakt worden. (RDK)