21 procent méér expats gaan stemmen 24 augustus 2018

02u40 0

In vergelijking met zes jaar geleden gaan op 14 oktober 21 procent meer expats stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Hoeilaart. Dat blijkt uit cijfers die Roby Guns van meerderheidspartij Open Vld opgevraagd heeft. In totaal telt de druivengemeente 1.370 buitenlanders, 201 hebben zich geregistreerd om te gaan stemmen. "Tijdens onze deur-aan-deur-campagne hebben we aan buitenlanders gevraagd of ze interesse hadden om te stemmen", zegt schepen van Inburgering Eva De Bleeker (Open Vld). "Velen gingen er over nadenken. Ik ben dan ook blij dat er méér de stap hebben gezet dan in 2012."





Van de 201 expats die op 14 oktober gaan stemmen, komen er 72 uit Nederland. Voorts gaan ook onder meer 22 Duitsers, 17 Fransen, 17 Italianen en tien Britten naar de stembus. (RDK)