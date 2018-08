"Waarom blijven we zo agressief rijden?" FAMILIE VERONGELUKTE FIETSER DOET OPROEP TIJDENS EERBETOON ROBBY DIERICKX

27 augustus 2018

02u30 0 Hoeilaart In Hoeilaart hebben tientallen mensen gisteren deelgenomen aan een fiets-, loop- en wandelevenement ter nagedachtenis van Jan Stroobants. De Hoeilander overleed drie jaar geleden bij een fietsongeval in Oudergem. Zijn vrouw Sinne en zoon Sander willen zo meer aandacht vragen voor fietsveiligheid.

Op 22 juli 2015 reed Jan Stroobants (52) met zijn fiets van Hoeilaart naar zijn werk in de hoofdstad. Op het kruispunt van de Vorstlaan met de Woluwelaan in Oudergem liep het echter mis. Jan werd er aangereden door een wagen en belandde in een coma. Op 12 augustus bezweek hij uiteindelijk aan zijn verwondingen.





Gisteren kreeg de man een gepast eerbetoon met een fiets-, wandel- en loopevenement in het Jan van Ruusbroecpark in Hoeilaart. De memorial werd georganiseerd door zijn vrouw Sinne Mantels en zijn zoon Sander Stroobants. WTC Hoeilaart en Boccalino, respectievelijk de wielerclub en de loopvereniging waarvan Jan lid was, hielpen bij de organisatie. "Twee jaar geleden hebben we op vraag van de wielerclub ook al een herdenkingsevenement georganiseerd, maar vorig jaar had ik er geen behoefte aan", zegt weduwe Sinne Mantels. "Omdat Jan dit jaar 55 zou worden, leek het me wel opnieuw geschikt om iets te organiseren. Geen plechtige herdenking, want dat was zijn ding niet. Jan was heel sportief aangelegd, dus het leek me opportuun om opnieuw een fiets-, wandel- en loopevenement te organiseren."





De fervente fietsers kropen voor een trip van 130 kilometer op de fiets, terwijl de lopers een parcours van twaalf kilometer konden afleggen. Voor de wandelaars was er een wandeling die uitgestippeld werd door de nonkel van Jan.





"Met dit evenement wil ik aandacht vragen voor veiliger verkeer", gaat Sinne Mantels verder. "De laatste tijd hoor je in het nieuws opnieuw heel wat berichten over (dodelijke) ongevallen met zachte weggebruikers. Ik begrijp niet waarom dit probleem niet opgelost geraakt. Bovendien komen de daders er vaak bijna ongestraft van af."





Even stilstaan

De weduwe vindt vooral dat er een mentaliteitswijziging in het verkeer nodig is. "Iedereen vindt het vreselijk wanneer er alweer een fietser om het leven komt in het verkeer, maar toch blijven we allemaal zo agressief rijden. Als iedereen even stil staat bij wat hij of zij fout doet in het verkeer kunnen we het grote aantal dramatische ongevallen verminderen."





De opbrengst van het evenement gaat naar de Brusselse Fietsersbond. "Die ijvert voor een betere fietsinfrastructuur in Brussel en omdat mijn man in de hoofdstad om het leven kwam, leek het me de geschikte vereniging om financieel een duwtje in de rug te geven. Binnen twee jaar, wanneer mijn man vijf jaar dood zal zijn, volgt er misschien een nieuw evenement en gaat de opbrengst mogelijk naar een andere vereniging", besluit Sinne.