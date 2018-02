's Werelds best gerijpte gin komt uit Hoeilaart 27 februari 2018

03u03 0 Hoeilaart 's Werelds best gerijpte gin? Die komt uit Hoeilaart. De Ginetical Wooded Edition van Ludwig Lampaert (53) sleepte die bekroning in Londen in de wacht, een maand nadat zijn drankje verkozen werd tot beste Belgische gerijpte gin. "Deze prijzen openen deuren naar het buitenland", aldus Lampaert.

The World Gin Awards is een internationaal gerenommeerde ginwedstrijd waarbij gins van over de hele wereld kunnen ingestuurd worden. Nadat de Ginetical Wooded Edition in januari al tot beste Belgische gerijpte gin verkozen werd, was het vorige week opnieuw prijs. "De beste gins ter wereld werden opnieuw geproefd en daaruit werd mijn gin tot best gerijpte van de hele wereld bekroond", aldus een dolblije Ludwig Lampaert. "Dat ik deze prijs zou winnen, had ik op voorhand niet verwacht. Ik was dan ook niet van plan om naar de prijsuitreiking te gaan. Pas toen de organisatoren meermaals aandrongen om zeker naar Londen te komen, kreeg ik een vermoeden. Maar zelfs dan was mijn hoop nog steeds klein."





Onterecht, bleek later dus. Nu zijn Ginetical Wooded Edition bekroond werd tot 's werelds best gerijpte gin, beseft Ludwig Lampaert dat de verkoop mogelijk gaat boomen. "Deze internationale prijs opent voor mij mogelijkheden op de buitenlandse markt", klinkt het. "De allereerste contacten zijn gelegd, maar uiteraard is er nog een lange weg te gaan voor de eerste fles effectief in een buitenlandse winkel zal liggen. Stapje voor stapje wil ik in de buurlanden goede partners zoeken."





(RDK)