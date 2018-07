"Onbegrijpelijk en wereldvreemd" PROVINCIE VERGUNT 73 ASSISTENTIEWONINGEN GEMEENTE MISNOEGD DIMITRI BERLANGER

18 juli 2018

02u43 0 Hoeilaart Hoeilaart is misnoegd over de beslissing van de provincie om toch een vergunning te verlenen voor de bouw van 73 assistentiewoningen in het centrum. "Een onbegrijpelijke en wereldvreemde beslissing." Eind vorig jaar weigerde de gemeente nog een vergunning af te leveren.

De 73 assistentiewoningen moeten op het binnengebied aan de Brusselsesteenweg en de Marcel Felicéstraat komen. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Kern laat toe om op die plek een ontwikkeling mogelijk te maken in het kader van de centrumversterking die Vlaanderen vraagt aan elke gemeente.





Maar de gemeente weigerde een vergunning af te leveren. "Essentiële zaken zoals volledige doorsnedes en terreinprofielen net als een aantal adviezen ontbraken bij de ingediende plannen", zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). "De aanvrager wil daarbij achteraan alles volbouwen met twee woonlagen daar waar er aan de Brusselsesteenweg veel minder wordt gebouwd. Dit is tegen de geest van het RUP."





De aanvrager ging in beroep bij de provincie en krijgt nu toch een vergunning. "Onbegrijpelijk en wereldvreemd", vindt Vandenput. "Dat aanvragers een slecht dossier indienen bij de gemeente, en dan bij het toevoegen van ontbrekende stukken toch gelijk krijgen bij de provincie, vind ik niet kunnen. Dat is de uitholling van de gemeentelijke bevoegdheid. We zijn ontvoogd, maar worden binnen de kortste keren teruggefloten. Misschien kunnen we aan de provincie vragen dat ze alle vergunningen vanaf nu afleveren?"





Het gemeentebestuur gaat op zijn beurt in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. "In de tweede helft van augustus voorzien we ook een overlegmoment met de buren om hen in te lichten over de inhoud van de beslissing van de provincie alsook ons beroep. Ik heb begrepen dat ook zij een advocaat onder de arm hebben genomen om hun belangen te verdedigen en stel voor om de krachten te bundelen."





Voldoet aan RUP

Gedeputeerde Tom Dehaene verdedigt de beslissing. "De gemeente heeft zelf op de hoorzitting aangegeven dat het project voldoet aan de voorschriften van het door hen gemaakte RUP. De deputatie heeft dus moeten vaststellen dat de weigeringsredenen juridisch gezien erg zwak waren. Temeer omdat de aanvrager nog beperkt aangepaste plannen heeft neergelegd die tegemoetkomen aan een aantal bezwaren van buren. Zo worden onder meer een aantal terrassen op de bovenste verdieping vervangen door groendaken. Er werd ook verduidelijkt dat de ligging van de voetweg die over het terrein loopt volledig wordt behouden. Er is over dit dossier ook geen enkele discussie geweest binnen de deputatie waarin vier partijen zijn vertegenwoordigd (CD&V, Open Vld, sp.a en Groen)", besluit Tom Dehaene.