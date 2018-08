"Nood aan twee volwaardige velden" ERC HOEILAART VREEST VOOR LEEGLOOP BIJ VERNIEUWINGSPLAN KOLDAMSITE ROBBY DIERICKX

01 augustus 2018

02u28 0 Hoeilaart De kritiek op de vernieuwing van sport- en jeugdsite Koldam in Hoeilaart blijft aanhouden. Nu roert ook voetbalclub ERC Hoeilaart zich. "Omdat we geen twee volwaardige voetbalvelden krijgen, zullen we jeugdspelers blijven verliezen", meent voorzitter Gino Vandervoort. De gemeente zegt dat de club het plan mee gestuurd heeft.

Na de vernieuwing van de sporthal, die volop bezig is, worden de tennis- en de voetbalsites onder handen genomen. Maar bij voetbalclub ERC Hoeilaart is men niet tevreden over de plannen.





"We zullen het na de werken - net als dat nu het geval is - met één groot terrein en één kleiner oefenveld moeten doen", klaagt voorzitter Gino Vandervoort. "Daardoor kunnen we onze jeugdploegen niet in de betere interprovinciale reeksen inschrijven, want dat kan alleen wanneer we over twee volwaardige terreinen beschikken."





De voorzitter geeft evenwel toe dat hij de gemeente in 2013 liet weten dat hij tevreden zou zijn met de huidige terreinen op voorwaarde dat ook het kleinere oefenveld uit kunstgras zou bestaan. "Maar toen speelden we in derde provinciale en beschikten we over slechts 150 jeugdspelers. Ondertussen hebben we al van het nationale voetbal geproefd en tellen we 350 jeugdvoetballers. Tijdens verschillende vergaderingen hebben we de gemeente dan ook gevraagd om het oefenveld tien meter langer te maken, zodat we over twee volwaardige terreinen kunnen beschikken, maar er wordt niet geluisterd. Daardoor dreigen we nog meer jeugdspelers te verliezen aan ploegen die wel interprovinciaal spelen. De kans dat onze eigen jeugd doorstroomt naar de eerste ploeg is hierdoor ook miniem."





Ook oppositiepartij CD&V hekelt 'de achteruitgang van ERC Hoeilaart' in dit plan.





"Elke club verdient twee volwaardige velden", klinkt het. "Ook de cafetaria, die de club zal moeten delen met de tennisclub en die op de hoek van het voetbalveld zal staan, is een lachertje. De huidige kantine staat er slechts vijftien jaar en wordt al afgebroken. Van verspilling gesproken."





Ergens anders tweede veld

"ERC Hoeilaart heeft zelf de plannen mee bepaald", merkt sportschepen Eva De Bleeker (Open Vld) fijntjes op. "Maar we zullen nog bekijken wat mogelijk is op de site, al behoort een tweede volwaardig veld niet tot de mogelijkheden. Wel zullen we met de club overleggen om op termijn elders in de gemeente een tweede volwaardig voetbalveld aan te leggen. Daarnaast is de huidige kantine vanaf het begin een miskleun geweest en voldoet ze niet meer aan de huidige duurzaamheidsnormen."





Volgens Gino Vandervoort is zo'n terrein elders in de gemeente niet echt een oplossing omdat de club op één en dezelfde site over twee volwaardige velden moet beschikken om de jeugd in interprovinciale reeksen te mogen inschrijven.