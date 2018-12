‘Lelijkste kerststal van Vlaanderen’ krijgt opknapbeurt Jan Vanderstraeten geeft Jezus, Jozef en Maria eindelijk volwaardig onderkomen Robby Dierickx

04 december 2018

17u18 0 Hoeilaart De lelijkste kerststal van Vlaanderen, zoals de Hoeilanders hun exemplaar op het Gemeenteplein de voorbije jaren steevast noemden, is niet meer. Na de vele klachten over het intrieste uitzicht van de kerststal zorgt de Hoeilaartse graficus Jan Vanderstraeten voor een fikse opknapbeurt. “Eindelijk krijgen Jezus, Jozef en Maria een gezellig onderkomen”, klinkt het bij de creatieve vrijwilliger.

Elektriciteitsdraden die in het zicht lagen, plexiglas vol schunnige opmerkingen, Jezus die op een harde plank lag en Jozef die een stok in de hand had waarvan iedereen zich afvroeg waar de sukkelaar die gevonden had. Echt vrolijk werden de Hoeilanders de voorbije jaren niet van de kerststal die op het Gemeenteplein stond. Dat de kerststal in de druivengemeente dan ook steevast de lelijkste van heel Vlaanderen genoemd werd, mag niet verbazen. Maar daar komt nu verandering in, want de 67-jarige graficus Jan Vanderstraeten, die zelf op het Gemeenteplein woont, kreeg van de gemeente de toestemming om de kerststal onder handen te nemen.

“Een triestigere blik dan vorig jaar kon de kerststal namelijk niet krijgen”, aldus de Hoeilander. “Er kwamen terecht heel wat negatieve reacties. Omdat een kerststal gezellig hoort te zijn, vond ik het zelf ook jammer dat het exemplaar op het Gemeenteplein er zo desolaat bij lag. En dus vroeg ik de gemeente of ik de kerststal een opknapbeurt mocht geven. Nadat ik mijn ontwerp indiende, werd het licht op groen gezet.”

Echte wieg voor Jezus

Inmiddels is Jan Vanderstraeten al een maand met de metamorfose van de kerststal bezig. “Het lelijke plexiglas dat enkele jaren geleden voor de kerststal geplaatst werd nadat vandalen de beeldjes gestolen hadden, zal voorgoed verleden tijd zijn”, verklapt hij alvast. “In de plaats komen dunne boomstammen. Op kijkhoogte van de kinderen komt een klein raam. Daarnaast waren de beelden veel te klein voor de kerststal, waardoor ze amper zichtbaar waren. Daar heb ik ook verandering in gebracht. Om het hele gebeuren wat gezelliger te maken, komt er ook een kleine open haard. Jezus zal dan weer eindelijk in een echte wieg kunnen liggen en voor de kerststal komt tot slot een bloembak.”

Met de vernieuwing van het onderkomen van Jezus, Jozef en Maria wil Jan Vanderstraeten niet alleen zijn mededorpsgenoten gelukkig maken, maar wil hij ook kinderen de waarde van een kerststal meegeven. “Want tegenwoordig is een kerstboom jammer genoeg belangrijker. Die gedachte werd de voorbije jaren door de slechte look van de Hoeilaartse kerststal alleen maar versterkt, maar ik hoop dat kinderen er nu wel opnieuw meer aangetrokken door zullen worden.”

Volgende week dinsdag wordt de vernieuwde kerststal op het plein voor gemeenschapscentrum Felix Sohie geplaatst en kunnen de Hoeilanders er voor het eerst kennis mee maken.