"750 mensen dreigen zonder eten te zitten" VZW VOEDSELHULP ZOEKT VOOR EIND DIT JAAR NIEUW ONDERKOMEN ROBBY DIERICKX

14 februari 2018

02u37 0 Hoeilaart Als de vzw Voedselhulp Overijse voor het einde van dit jaar geen nieuw onderdak gevonden heeft, dan komen 750 inwoners uit de Druivenstreek in de problemen. Het huidige pand aan de Drogenberg wordt afgebroken, waardoor de vzw minstens twee jaar op straat dreigt te staan.

Al zes jaar maakt de vzw Voedselhulp Overijse gratis gebruik van een gebouw aan de Drogenberg. Daar komen zowat 750 inwoners van de Druivenstreek elke week diepvries- en droge voeding halen, maar ook onder meer kledij en speelgoed. Vorig jaar verdeelde de vereniging veertig ton voeding en tien ton kledij. Maar eind dit jaar staan de medewerkers op straat. De Kerselaar, een residentiële voorziening voor personen met een beperking, heeft immers vergevorderde plannen om het gebouw binnenkort te kopen. "De directie van De Kerselaar wil het pand eind dit jaar afbreken en vervangen door een nieuwbouw", zegt Jan Vanfraechem, voorzitter van de vzw Voedselhulp Overijse. "In principe kunnen we na twee of drie jaar wel terugkeren, maar intussen zouden we wel zonder onderkomen zitten. En dat terwijl we net een enorme voorraad voedingswaren opgebouwd hebben. Die voorraad is er om te voorkomen dat we zonder eten zouden zitten indien onze sponsors plots zouden afhaken."





De vzw is nu naarstig op zoek naar een gebouw van om en bij de zevenhonderd vierkante meter groot. "Maar die zoektocht verloopt niet van een leien dakje", aldus Vanfraechem. "Panden van die omvang zijn niet gemakkelijk te vinden, zeker niet wanneer we er ook gratis gebruik van willen maken. Daarom hebben we de vier druivengemeenten (Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg, red.) en de lokale OCMW's gevraagd om ons eventueel te helpen. We hebben intussen ook een oproep gelanceerd via sociale media. Wie een oplossing heeft, mag altijd contact met ons opnemen."





Discretie

Idealiter zou de vzw ten laatste aan het einde van de zomer verhuizen. "Lukt dat niet, dan dreigen 750 behoeftige inwoners van de vier druivengemeenten zonder eten te vallen", klinkt het nog bij Vanfraechem. "Er werden intussen al enkele locaties geopperd, maar die voldoen niet altijd aan onze noden. Zo staat er in het centrum van Overijse een parochiezaal leeg, maar daar kunnen onze afnemers niet discreet terecht. Kiezen we toch voor dat parochiecentrum, dan zullen we ongetwijfeld heel wat mensen verliezen, en dat kan niet de bedoeling zijn. We hopen dan ook snel een oplossing te vinden."





Het schepencollege van Overijse heeft gisteren beslist om samen met de drie andere gemeenten op zoek te gaan. "De vzw Voedselhulp levert perfect werk, en we willen dit dan ook niet verliezen", zegt Inge Lenseclaes, burgemeester van Overijse. "Daarom gaan we binnen onze gemeenten kijken of er een gebouw beschikbaar is. Eventueel huren we een pand, zodat de vzw haar activiteiten kan verderzetten."