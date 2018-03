Zwerfvuilpeters en -meters in actie 15 maart 2018

02u26 0 Hoegaarden In het gemeentehuis werd de aftrap gegeven voor de zwerfvuilmeters en -peters, mensen die vrijwillig tijdens hun wandelingen zwerfvuil willen oprapen. Er zijn ondertussen al een 18-tal kandidaten. Zij kregen nu hun materiaal: zakken, handschoenen, fluohesjes en een grijptang. Van de gemeente komen ze ook te weten hoe ze van hun vuil af kunnen raken.

"Vorig jaar hadden we een grote zwerfvuilactie, maar we wilden nu iets duurzamer. Vandaar de actie met peters en meters", zegt schepen voor Leefmilieu Marleen Lefevre (CD&V). Iedere zwerfvuilpeter of meter kreeg een gebied toegewezen waarover hij of zij het peterschap heeft. Maar uiteraard gaat het om vrijwilligers die wandelen waar ze willen.





"Wij wandelen elke donderdagnamiddag met vertrek en aankomst aan het gemeentehuis", zegt Lut Sempels van de Hoegaardse wandelclub. "We gaan deze actie samen doen met de club. Iemand draagt de zak, de andere de grijptang en we wisselen af. Vergeten we niet dat wij daarbij ook mensen van 70 of 80 jaar hebben."





Wim Collin uit Meldert loopt en fietst veel en ziet overal veel afval. "Het is ongelooflijk hoeveel blikjes bier er in Meldert liggen op de steenweg naar Beauvechain. Zijn dat militairen die dat weggooien? En ook de Bosberg is een ramp." Anneke Alderweireldt merkt heel veel afval op aan de sporthal en het voetbalveld. "De mensen moeten hun kinderen beter opvoeden", aldus Anneke. Iris Denruyter uit Outgaarden wandelt elke dag zes kilometer met haar hond en komt veel zwerfvuil tegen. "Het is ook ongelooflijk wat er allemaal in de Bley wordt gedropt." Andere plaatsen waar vrijwilligers dringend gaan optreden zijn de Lange Grachtstraat, de P. Vanmolstraat waar er na elk weekend veel vuil ligt en uiteraard ook de veldwegen. "Als oplossing hebben we gasboetes, toezicht van wijkagenten en sensibilisering. We hebben aan Ecowerf gemeld dat we voor statiegeld zijn op blikken en flessen, want dat zou toch kunnen helpen. Maar we willen wel dat de roze en de blauwe zak verder door Ecowerf opgehaald worden", besloot Marleen Lefevre. Info: 016/76.87.40 (HCH)