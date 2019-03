Zwerfvuilmeters en peters houden gemeente proper Christian Hennuy

16 maart 2019

Net een jaar nadat de groep zwerfvuilmeters en zwerfvuilpeters opgestart is hadden de meters en de peters deze week nog een ervaringsuitwisseling op het gemeentehuis in aanloop van de week van de grote schoonmaak. Ondertussen zijn er veel vrijwilligers bijgekomen en zijn ze al met 35.

Zowel het centrum van de gemeente als de deelgemeenten zijn ‘gecoverd’ door de zwerfvuilmeters en peters. Vooral Meldert en Hoxem zijn goed vertegenwoordigd. Het ‘ploggen’ of zwerfvuil oprapen tijdens de wandeling, gebeurt door jong en oud. Sommigen hebben zelfs een karretje bij om de zware zwerfvuilzak te transporteren. De technische dienst van de gemeente haalt de zakken wekelijks op. Het is geen vervanging van het werk van de technische dienst, maar het is aanvullend. De vrijwilligers krijgen materiaal en zwerfvuilzakken van de gemeente. Communiceren met elkaar over wie wat opruimt, opdat er geen dubbel werk gebeurt, doen ze mondeling of via de sociale media. In aanloop van de week van de Grote Schoonmaak, werden zij bedankt voor hun inzet. Hoegaarden ligt er een stuk properder bij. Kandidaat zwerfvuilmeters of peters die nog willen aansluiten kunnen terecht bij An Van Ende, verantwoordelijke voor de vrijwilligerswerking Hoegaarden, an.vanende@ocmwhoegaarden.be, 016/ 80. 87. 83.