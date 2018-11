Zwarte kwartsiet is nieuwe streeksteen Christian Hennuy

30 november 2018

Hoegaarden heeft al heel wat streekproducten, o.a. het plaatselijke bier. Nu komt er nog een streekproduct bij: een aparte natuursteen ‘zwarte kwartsiet’. Natuursteen is de afgelopen jaren veel onder de aandacht gekomen, stenen van hier met Gobertange en Tiense Kwartsiet. Maar nu komt een derde steen in het zicht.

“ Het blijkt dat er ook een derde natuursteen een onderdeel was van onze ondernemende en exporterende streek. Van de Gobertangesteen en de kwartsietsteen was reeds bekend dat deze over heel het land verspreid was, maar nu is er een wetenschappelijk artikel gewijd aan een nieuwe kwartsiet, de zwarte kwartsiet. De kwartsiet van Rommersom of grijze kwartsiet was geroemd om zijn bouwkundige kwaliteiten en zijn typische mamelonné en in de regio veel gebruikt in gebouwen als de kerk van Overlaar, de kerk van Bunsbeek, hoeves in Outgaarden en kasseiwegen”, aldus Pieter Abts van de werkgroep Natuur en Erfgoed. Hij haalde zijn informatie uit een publicatie van Nick van Lieffering. Nick van Liefferinge maakt in zijn artikel duidelijk wat de verschillen zijn tussen deze twee steensoorten. De grijze die zijn ontstaan door verstening in de grondwatertafel en de archeologische zwarte kwartsiet. ‘Met zijn fijnere korrel en zijn zwarte kleur is de zwarte kwartsiet een aparte steen. Deze kwartsiet steen werd gebruikt voor werktuigen en gebruiksvoorwerpen in het steentijdperk en heeft een beperktere verspreiding. In Hoegaarden treffen we een prehistorische extractie - en bewerkingsplaats van zwart kwartsiet aan in de omgeving van de Goudberg’, aldus Nick Van Liefferinge in PolyHistorIAE. “ De Tiense kwartsiet en de Gobertange steen moet Hoegaarden delen met zijn buurgemeenten maar de zwarte kwartsiet is een natuursteen met een veel beperkte verspreiding, mogelijk een echte Hoegaardse natuursteen. Één van de oude restanten van de grote groeve van Hoegaarden bevinden zich op de Goudberg en is in beheer bij Natuurpunt”, aldus Pieter Abts. Natuurpunt organiseerde al heel wat activiteiten rond natuursteen, met aandacht voor de kasseiwegen en publicaties . De succesvolle fietstocht van Natuurpunt Velpe-Mene rond natuursteen “op het einde van de wereld rechtsaf…” krijgt ook een plaats op de kalender van de werkgroep Natuur en Erfgoed van 2019. Deze werkgroep van Natuurpunt Oost-Brabant werkt rond het lokale erfgoed in natuurgebieden en in het landschap.