Zuster Eliane (88) overleden Christian Hennuy

17 februari 2019

13u58 0 Hoegaarden In het ziekenhuis in Tienen is Zuster Eliane overleden op 88-jarige leeftijd. In haar geliefde Sint-Rochuskapel van Mariadal werd zuster Eliane Nieuwborg vorig jaar in mei nog gevierd, omdat ze toen 65 jaar geleden haar geloften aflegde.

Eigenlijk was zuster Eliane al 67 jaar ingetreden als novice. Ze behoorde tot de Zusters van de Vereniging met het Heilig Hart. Zuster Eliane is afkomstig uit Tollembeek, maar Hoegaarden en Mariadal werd haar tweede thuis, eerst als leerling in de Normaalschool, daarna als zuster. Ze werkte in Halle, Perwez en Nijvel in het basisonderwijs en ging dan pedagogie studeren aan de universiteit, waardoor ze zelf normalisten ging opleiden. Na haar pensioen bij Mariadal stond ze in voor de restauratie van de kapel en het orgel van Sint-Rochus en was ze actief bij de Vrienden van Sint-Rochus.

Na meer dan drie jaar restauratiewerken werd op 5 mei 2006 de Sint-Rochus¬kapel van Mariadal officieel geopend. Zuster Eliane leidde als afgevaardigd-bestuurder van de vzw de hele restauratie in goede banen. Het orgel van de Sint-Rochus-kapel dateert van 1788. Het werd gebouwd door Adrien Rochet uit Nijvel in opdracht van de toenmalige paters Boogaarden. “De eerste concrete aanvraag voor de restauratie van het orgel van de Sint-Rochuskapel van Mariadal, dateerde van 1994. In 2002 waren er al reële contacten voor restauratie, maar toen werd het dossier geblokkeerd door de restauratie van de kapel zelf, van 2003 tot 2006. Daarna is het weer opgestart, en het orgel werd gemonteerd door aannemer Jan Lapon in 2015”, zo vertelde zuster Eliane die het hele dossier opvolgde, bij de inspeling van het orgel op 6 juni 2015.