Zonnige Paalmzondag is opmaat naar Pasen

De traditionele Palmzondag kon rekenen op een pril lentezonnetje. Voor de 388ste keer werd de intrede van Christus in Jeruzalem gevierd.

De Sint-Gorgoniuskerk liep helemaal vol. Deken van Diest Felix Van Meerbergen kwam voor het eerst de palmtakken wijden. "Laat deze takjes groen een teken van hoop zijn." Daarna volgde de rondgang door het centrum. De twaalf apostelen droegen Jezus op zijn houten ezel door de straten. Dit jaar liepen 54 communicanten mee in de stoet, als voorbereiding op het vormsel.





Hoogdag

Andere gemeenten hebben mettertijd de traditie verloren of later weer opgepikt, maar in Hoegaarden wordt Palmzondag onafgebroken gevierd sinds 1631. "Het is geen folkloristische optocht, maar blijft een kerkelijke traditie", benadrukt pastor Liesbeth Goris. "Het leven van Hoegaarden speelt zich rond deze kerk af. Voor deze gemeenschap is dit al een hoogdag voor Pasen." Na de tocht verspreidden de kinderen zich over het plein en de straten en verkochten de palmtakjes huis aan huis.





