Zonnekijkdag in Tuinen 27 juni 2018

Op zondag 1 juli kan men in Vlaanderen op meer dan 20 posten terecht om naar de zon te kijken. Met speciale filters en telescopen kan de zon op een veilige manier ontdekt worden. Zo kan men in de Tuinen van Hoegaarden, vlakbij het terras van het Kapittelhuys, van 14 tot 17 uur ook veilig naar de zon kijken. Enkel in geval van zon, maar de weersvoorspellingen zijn goed. Info: www.vvscapella.be (HCH)