Zone 30 in vijf straten 13 juni 2018

02u27 0

Aan de gemeenteraad van 19 juni wordt voorgesteld zone 30 in te voeren in vijf straten. Het gaat in eerste instantie om de Koning Albertlaan. Weldra wordt deze straat heraangelegd, met gelijkgrondse trottoirs waarbij er 'geschrankt' gaat geparkeerd worden. De tweede zone 30 komt er in de Beukenlaan. Het gaat daar om een doodlopende straat met gelijkgrondse trottoirs, en waar enkel plaatselijk verkeer toegelaten is. Er wordt nog voorgesteld voor de verkeersveiligheid een zone 30 in te voeren in de H. Dotremontstraat, Fabriekgang en Brouwerij Loriersstraat gezien de reeds aangelegde verkeersinfrastructuur. (HCH)