Zomeruren Toeristisch Infopunt

05 april 2019

12u07 0

Vanaf april staat het enthousiaste team van vrijwilligers en studenten klaar om de toeristen te ontvangen op het toeristisch infokantoor aan de Houtmarkt 1 in Hoegaarden. Het Toeristisch Infopunt is open op woensdag van 13 tot 16 uur en van donderdag tot zondag van 10 uur tot 16 uur. Dit gedurende het hele toeristisch seizoen tot eind oktober. Het Infopunt dat in april 2009 werd ingehuldigd communiceert met het terras van het Kapittelhuys en zo ook met de Tuinen van Hoegaarden.