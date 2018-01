Zanger Frederic houdt kerstconcert voor Inloopcentrum Amerant 02u33 0 Foto Christian Hennuy

Frederic Van Rooy, de zanger uit Hoxem, heeft voor het tweede jaar op rij in de Sint-Janskerk van Hoxem een Kerstconcert gegeven voor het goede doel, in samenwerking met het Ontmoetingscentrum Hoxem. Vorig jaar ging de opbrengst van het concert naar de aankoop voor een AED-toestel voor het OC, dat ondertussen geplaatst is. Frederic: "Dit jaar heb ik gekozen voor het Inloopcentrum Amerant in Tienen, een plek waar mensen kunnen samenkomen om iets te eten, drinken of gewoon gezellig babbelen."





Amerant zal deze bijdrage goed kunnen gebruiken want in maart verlaten ze het parochiecentrum Oude Vestenstraat om naar een nieuwe locatie in de Hertogensite te gaan.





