Zal De Boskabouters gered worden? Schooltje heeft nog twee van twaalf inschrijvingen nodig voor 1 februari Vanessa Dekeyzer Christian Hennuy

22 januari 2019

16u38 0 Hoegaarden Tegen 1 februari moet het kleuterschooltje uit Meldert, De Boskabouters, twaalf leerlingen tellen, zo niet dreigt een sluiting tegen volgend schooljaar. Maar zoals het er nu naar uitziet, met nog twee inschrijvingen in aantocht, zou de redding nabij zijn.

“Gisteravond werd op de vergadering van het schoolbestuur meegedeeld dat het kleuterschooltje van Meldert normaal wel het vereiste quotum zal halen en dat is zeer goed nieuws voor het schooltje en voor Meldert”, zegt schepen en lid van het schoolbestuur Filip Havet.

Het onzekere voortbestaan van het schooltje van Meldert ging het afgelopen najaar heel Vlaanderen rond. Zo weidde het populaire VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’ er een heel item aan. Frances Lefebure en haar team plaatsten ’s nachts tuinkabouters bij mensen en gingen van deur tot deur in de hoop nieuw bloed te vinden. Het nummer ‘Help’ werd ook samen met Franky De Smedt-Van Damme van Channel Zero in een nieuw jasje gestoken met een leuke bijhorende clip. Maar dat kon allemaal niet baten, want het vereiste aantal werd in het najaar niet bereikt.

Onverwachte tegenslagen

Er zouden nu wel nog twee inschrijvingen binnengekomen zijn, wat ervoor kan zorgen dat het schooltje gered is. Maar het schoolbestuur- en directie blijven voorlopig toch liever voorzichtig, want in het verleden leerden ze dat er altijd onverwachte tegenslagen op de weg kunnen komen. Pas op de teldag zal men zeker kunnen zijn of het schooltje al dan niet in september nog een nieuw schooljaar zal mogen opstarten.

Filip Havet hoopt alvast mee op goed nieuws. “Dat betekent meteen ook dat het schoolbestuur de bouwplannen voor een nieuwe kleuterschool uit de koelkast kan halen. De kleuters hebben normaal hun onderkomen in een schooltje aan de Meerstraat, maar daar zijn dringende renovatiewerken nodig. Als tussenoplossing werd met het Sint-Janscollege van Meldert overeengekomen om prefab units op hun terrein te plaatsen.”

“Er is altijd gezegd dat dit een tijdelijke oplossing was, maar uiteraard gingen we niet het dak van de school vernieuwen, als deze toch niet zou openblijven”, gaat schepen Filip Havet verder. “Nu liggen de kaarten waarschijnlijk anders en zullen we toch werk kunnen maken van de verbouwingen. Eerst zal dan een definitief plan moeten opgesteld worden, want er moeten nog enkele lichte wijzigingen gebeuren, en daarna kan een subsidiedossier ingediend worden, want het project kan op 70 procent subsidies rekenen. We willen hier alvast zo snel mogelijk werk van maken als het licht op groen wordt gezet op de teldag.”