Yannick Steenwinckel op Kamerlijst

23 maart 2019

Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 staat Yannick Steenwinckel op de 11de plaats op de PVDA-lijst voor de Kamer van volksvertegenwoordigers in Vlaams-Brabant. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was er geen PVDA-lijst in Hoegaarden, maar Yannick stond toen al wel op de 5de plaats op de provincielijst. Dit betekent dat er zeven Hoegaardse kandidaten deelnemen aan de komende verkiezingen: Johan Bollens (Sp.a), Liselore Fuchs (N-VA), Caroline Vangoidsenhoven (Open Vld), Boris Cresens (Open Vld), Jean-Pierre Taverniers (CD&V), Stefan Puttemans (CD&V), en Yannick Steenwinckel (PVDA).