Workshop rond slapen Christian Hennuy

14 februari 2019

De Gezinsbond van Hoegaarden organiseert op zaterdag 16 februari van 14 tot 15 uur in de gemeentelijke bibliotheek aan de Tiensestraat 42, een workshop ‘Schapenwolkjeswit’, voor peuters van 1,5 tot 3 jaar. Tijdens deze workshop ontdekken ouder of grootouder samen met hun kind leuke slaapritueeltjes die men thuis kan toepassen. Slaapritueeltjes brengen ritme en rust aan het einde van de dag en bereiden het kindje voor op de nachtrust. Het slaapritueel is plezierig en een kwalitatief moment voor ouder en kind. Breng een zacht dekentje en een knuffel mee. Deelname 3 euro. Plaatsen beperkt tot 10 duo’s. Reservering: 0497/60.65.00 of gezinsbondhoegaarden@gmail.com