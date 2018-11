Woninginbraak Kristien Bollen

15 november 2018

In een woning in de Koning Albertstraat in Hoegaarden stelde de zoon des huizes woensdagvoormiddag rond 11.40 uur vast dat dieven ingebroken hadden in het huis van zijn ouders. De daders forceerden een raam om de woning binnen te dringen. Wat er precies gestolen werd is door de tijdelijke afwezigheid van de bewoners nog niet meteen duidelijk. De politie opende een onderzoek.