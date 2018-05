Wit Kruis geeft geheim prijs 04 mei 2018

Wasily Pedjko, onderzoeker van heemkring Hoegaards Erfgoed, is bijna zeker dat hij het mysterie van het witte kruis aan de brug van de vroegere spoorwegberm in Rommersom opgelost heeft. "Ik heb nog geen geschreven bronnen ontdekt, maar heb wel verschillende mondelinge getuigenissen van mensen uit het rusthuis. "Het kruis moet er begin jaren '50 opgericht zijn om vier gesneuvelden uit WOII te herdenken. Op 13 mei 1940 vond een slag aan de Gete bij de molen plaats", aldus Pedjko. Op de vorige raadszitting had oppositieraadslid Luc Buccauw (sp.a) nog gevraagd zorg te dragen voor dit vervallen monument. Een plakket, aangebracht tegen de gevel van de Celismolen in 1990, herdenkt trouwens ook deze Geteslag. (HCH)