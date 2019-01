Winterwerkdag in Meldertbos Christian Hennuy

29 januari 2019

Hoegaarden telt veel natuurreservaten en Meldertbos, het voormalige kasteelpark is daar één van. Op zaterdag 2 februari van 13.30 uur tot 17 uur wordt in het bos een winterwerkdag georganiseerd door Natuurpunt afdeling Velpe-Mene, kern Hoegaarden. Afspraak beneden aan de Bosberg in Meldert dorp. Noteer alvast de volgende winterwerkdag in het andere Meldertse natuurgebied Mene-Jordaan op zaterdag 9 februari, op dezelfde uren. Hiervoor spreekt men wel af aan het einde van de Persstraat in Hoxem. Info: 016/76.72.43 of eddy@skynet.be