Winterwandeling met Den Hof Christian Hennuy

14 januari 2019

Samentuin Den Hof organiseert op woensdag 16 januari van 15.30 uur tot 18 uur een winterwandeling, met vertrek aan den Dierenhof, Boststestraat 12 in Outgaarden. “We komen samen om een frisse neus te halen, ook in de koude wintermaanden. We vertrekken rond 15.30 uur met eventueel een dier erbij. Na de wandeling eten we een vieruurtje en warme chocomelk in de warme roulotte. Om de beurt neemt iemand iets lekkers mee. Er is geen inschrijving nodig. Best wel op voorhand een seintje geven”, aldus de organisatoren. Den Hof ontstond 6 jaar geleden toen Sven en Hanne een stuk grond kochten. Het terrein was groot genoeg om te delen met anderen. Het idee van “Den hof” sloeg aan bij de buurtbewoners en mensen en kinderen met een hart voor de natuur.