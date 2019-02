Wijnproeverij in ’t Paenhuys Christian Hennuy

20 februari 2019

De wijngilde van het Paenhuys met Geert Clément aan het hoofd, organiseert op zaterdag 23 februari van 19.30 uur tot 22.30 uur een wijnproeverij met streekwijnen en Italiaanse witte wijnen, in jeugdhuis ’t Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82 in Hoegaarden. Deelname 10 euro, maar men moet wel 18 jaar oud zijn. Reserveren: 0479/08.12.59 of clementgeert@telenet.be